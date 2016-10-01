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وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 00:26 وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة | حوادث و حقوق
وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة
أفادت مصادر مطلعة، أن شابا يبلغ من العمر 24 سنة لقي حتفه فوق عمود كهربائي جراء صعقة كهربائية، مساء أمس السبت بجماعة قبيلة لكعابة بتنزولين بإقليم زاكورة

شوف تيفي

أفادت مصادر مطلعة، أن شابا يبلغ من العمر 24 سنة لقي حتفه فوق عمود كهربائي جراء صعقة كهربائية، مساء أمس السبت بجماعة قبيلة لكعابة بتنزولين بإقليم زاكورة


وأوضحت ذات المصادر، أن الضحية المسمى "ع.ح" توفي مباشرة بعد وصوله لقمة العمود الكهربائي للتيار المرتفع، حيث تسلق الشاب الذي يعاني من إضطرابات نفسية مزمنة.

وأضافت ذات المصادر، أن المتوفى تعود على الصعود للعمود للكهربائي، لكن شاءت الأقدار يوم أمس السبت أن يتجاوز المعتاد، حيث وصل لقمة العمود، ليفارق الحياة بعد صعقة كهربائية.

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زاكورة الوفاة الصعق الكهرباء تنزولين شوف تيفي

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