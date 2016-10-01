 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كبار مسؤولي تنزانيا: زيارة الملك حدث تاريخي غير مسبوق وقريبا ستفتح قنصلية تنزانيا في المغرب | بوليتيك

كبار مسؤولي تنزانيا: زيارة الملك حدث تاريخي غير مسبوق وقريبا ستفتح قنصلية تنزانيا في المغرب

وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة | حوادث و حقوق

وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا كسيدة العرس ببرشيد إلى 10 ضحايا و21 مصابا | حوادث و حقوق

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا ''كسيدة العرس '' ببرشيد إلى 10 ضحايا و21 مصابا

تقرير.. المغرب ليس من بين الدول الإفريقية التي خفضت نسبة الفقر | بوليتيك

تقرير.. المغرب ليس من بين الدول الإفريقية التي خفضت نسبة الفقر

عاجل..وفاة أب زوج الشيخة موزة الأمير القطري خليفة بن حمد آل ثاني | دولي

عاجل..وفاة أب زوج الشيخة موزة الأمير القطري خليفة بن حمد آل ثاني

عاجل..الحموشي يطيح بوالي أمن ومسؤولين آخرين كبار بعد إختلالات بمديرية مركزية في الإدارة العامة للأمن الوطني | بوليتيك

عاجل..الحموشي يطيح بوالي أمن ومسؤولين آخرين كبار بعد إختلالات بمديرية مركزية في الإدارة العامة

بالصورة..الفنان أحمد الصعري يوجه رسالة قوية للجمهور والفنانين المغاربة | ثقافة و فنون

بالصورة..الفنان أحمد الصعري يوجه رسالة قوية للجمهور والفنانين المغاربة

ممثل تركي مشهور يحاول الانتحار للمرة الرابعة بعدما قتل والده وهذه التفاصيل | دولي

ممثل تركي مشهور يحاول الانتحار للمرة الرابعة بعدما قتل والده وهذه التفاصيل

سيلفي جديد للملك محمد السادس مع ممرضة يثر إعجاب المغاربة(صورة) | بوليتيك

سيلفي جديد للملك محمد السادس مع ممرضة يثر إعجاب المغاربة(صورة)

هنا يكمن سر قوة الملك

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا ''كسيدة العرس '' ببرشيد إلى 10 ضحايا و21 مصابا
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 00:09 عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا كسيدة العرس ببرشيد إلى 10 ضحايا و21 مصابا | حوادث و حقوق
عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا ''كسيدة العرس '' ببرشيد إلى 10 ضحايا و21 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا ''كسيدة العرس '' المميتة ، التي وقعت اليوم الأحد بإقليم برشيد، إلى 10 قتلى و21 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، بعد وفاة اثنين آخرين من المصابين في الحادث.

شوف تيفي

ارتفعت حصيلة ضحايا "كسيدة العرس " المميتة ، التي وقعت اليوم الأحد بإقليم برشيد، إلى 10 قتلى و21 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، بعد وفاة اثنين آخرين من المصابين في الحادث.

وأوضحت مصالح الوقاية المدنية أن هذه الحادثة، التي وقعت على مستوى جماعة الساحل بإقليم برشيد، نجمت عن انقلاب شاحنة كانت قادمة من أحد الأسواق الأسبوعية مخلفة وراءها 8 قتلى 20 مصابا، حالة 15 منهم جد حرجة، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى عشرة قتلى و21 جريحا. كما تم تسخير 4 سيارات إسعاف وسيارة أخرى للإسعافات الطرقية وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، في الوقت الذي نقلت فيه الجثث إلى مستودع الأموات بالحي الحسني.

يذكر أن حادثة السير الخطيرة، وقعت على مستوى جماعة الساحل بإقليم برشيد، ونجمت عن انقلاب شاحنة كانت قادمة من أحد الأسواق الأسبوعية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي برشيد الوقاية المدنية إصابات ضحايا حادثة سير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة | حوادث و حقوق

وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة

عاجل:ارتفاع عدد قتلى حادثة سير برشيد إلى ثمانية‎ | حوادث و حقوق

عاجل:ارتفاع عدد قتلى حادثة سير برشيد إلى ثمانية‎

عاجل:فاجعة طرقية تودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة نواحي برشيد | حوادث و حقوق

عاجل:فاجعة طرقية تودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة نواحي برشيد

فاجعة طرقية بالدانمارك تودي بحياة 3إخوة هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية بالدانمارك تودي بحياة 3إخوة هذه تفاصيلها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 24 أكتوبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 34 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 24 أكتوبر 2016 | شوف تيفي

ما هو الفيديو الذي استفزّ الشركة العالمية سامسونغ بعد حظر هاتفها نوت7‎ | قنوات أخرى

ما هو الفيديو الذي استفزّ الشركة العالمية سامسونغ بعد حظر هاتفها نوت7‎

بعد الخطاب الملكي السامي 2016شاهد هذا الموظف كيف يتعامل مع مواطنة مغربية‎ | قنوات أخرى

بعد الخطاب الملكي السامي 2016شاهد هذا الموظف كيف يتعامل مع مواطنة مغربية‎

بعد الحكم عليه..مذيعة التليفزيون المصرى تصف مرسي بـ السيد الرئيس‎ | قنوات أخرى

بعد الحكم عليه..مذيعة التليفزيون المصرى تصف مرسي بـ السيد الرئيس‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

كبار مسؤولي تنزانيا: زيارة الملك حدث تاريخي غير مسبوق وقريبا ستفتح قنصلية تنزانيا في المغرب | بوليتيك
منذ 38 دقيقة

كبار مسؤولي تنزانيا: زيارة الملك حدث تاريخي غير مسبوق وقريبا ستفتح قنصلية تنزانيا في المغرب

وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة | حوادث و حقوق

وفاة عشريني فوق عمود كهربائي للتيار المرتفع بزاكورة

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا كسيدة العرس ببرشيد إلى 10 ضحايا و21 مصابا | حوادث و حقوق

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا ''كسيدة العرس '' ببرشيد إلى 10 ضحايا و21 مصابا

تقرير.. المغرب ليس من بين الدول الإفريقية التي خفضت نسبة الفقر | بوليتيك

تقرير.. المغرب ليس من بين الدول الإفريقية التي خفضت نسبة الفقر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.