عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا ''كسيدة العرس '' ببرشيد إلى 10 ضحايا و21 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا ''كسيدة العرس '' المميتة ، التي وقعت اليوم الأحد بإقليم برشيد، إلى 10 قتلى و21 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، بعد وفاة اثنين آخرين من المصابين في الحادث.

شوف تيفي

ارتفعت حصيلة ضحايا "كسيدة العرس " المميتة ، التي وقعت اليوم الأحد بإقليم برشيد، إلى 10 قتلى و21 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، بعد وفاة اثنين آخرين من المصابين في الحادث.

وأوضحت مصالح الوقاية المدنية أن هذه الحادثة، التي وقعت على مستوى جماعة الساحل بإقليم برشيد، نجمت عن انقلاب شاحنة كانت قادمة من أحد الأسواق الأسبوعية مخلفة وراءها 8 قتلى 20 مصابا، حالة 15 منهم جد حرجة، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى عشرة قتلى و21 جريحا. كما تم تسخير 4 سيارات إسعاف وسيارة أخرى للإسعافات الطرقية وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، في الوقت الذي نقلت فيه الجثث إلى مستودع الأموات بالحي الحسني.

يذكر أن حادثة السير الخطيرة، وقعت على مستوى جماعة الساحل بإقليم برشيد، ونجمت عن انقلاب شاحنة كانت قادمة من أحد الأسواق الأسبوعية.



