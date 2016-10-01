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تقرير.. المغرب ليس من بين الدول الإفريقية التي خفضت نسبة الفقر
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 23:13 تقرير.. المغرب ليس من بين الدول الإفريقية التي خفضت نسبة الفقر | بوليتيك
تقرير.. المغرب ليس من بين الدول الإفريقية التي خفضت نسبة الفقر
كشف تقرير أممي حديث، أن 7 دول إفريقية من أصل 54 دولة، نجحت في خفض نسبة الفقر إلى النصف في العام الماضي.

شوف تيفي


كشف تقرير أممي حديث، أن 7 دول إفريقية من أصل 54 دولة، نجحت في خفض نسبة الفقر إلى النصف في العام الماضي.

وقالت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها إن "7 دول إفريقية هي: بوتسوانا، ومصر، وغينيا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وسوازيلاند، وتونس، من أصل 54 دولة نجحت في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في خفض نسبة الفقر إلى النصف في العام 2015".

ولم توضح اللجنة المعايير التي اتبعتها في تحديد نسبة الفقر وانخفاضه، خاصة أن هنالك تقارير اقتصادية تشير إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر في بعض الدول المذكورة خلال العام المذكور.

وأشار التقرير أن 12 دولة إفريقية كانت قريبة من تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في نفس الفترة، فيما سجلت 11 دولة أخرى انتكاسة في الحد من الفقر.

وبحسب التقرير، فإن نسبة البطالة ما زالت عالية بين الشباب في إفريقيا، حيث بلغت في وسط القارة 8.2%، وفي غربها 9.1%، بينما وصلت النسبة شرق القارة إلى 10.7%، و13.9% في الشمال، و18.0% بدول الجنوب.

 

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