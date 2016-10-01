عاجل..وفاة أب زوج الشيخة موزة الأمير القطري خليفة بن حمد آل ثاني

أعلن الديوان الأميري القطري، مساء الأحد، وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والد أمير قطر السابق الشيخ حمد زوج الشيخة موزة وجد أمير البلاد الحالي الشيخ تميم بن حمد.

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أعلن الديوان الأميري القطري، مساء الأحد، وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والد أمير قطر السابق الشيخ حمد زوج الشيخة موزة وجد أمير البلاد الحالي الشيخ تميم بن حمد.

وقال الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "يُنعي فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر يناهز 84 عاما.

وأضاف البيان أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أن الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني، هو سادس أمراء قطر، وقد تولى مقاليد الحكم بعد قيامه بانقلاب أبيض على ابن عمه قبل أن يسلم مقاليد الحكم لابنه تميم بن أحمد سنة 2013.