بالصورة..الفنان أحمد الصعري يوجه رسالة قوية للجمهور والفنانين المغاربة

مباشرة بعد ورود أنباء عن معاناته الصحية والمادية المتأزمة، خرجت ابنة الفنان المغربي أحمد الصعري، لتنفي أن والدها طلب المساعدة قصد العلاج أو أنه يعاني من ضائقة مالية.





شوف تيفي: ماريا جعدود



مباشرة بعد ورود أنباء عن معاناته الصحية والمادية المتأزمة، خرجت ابنة الفنان المغربي أحمد الصعري، لتنفي أن والدها طلب المساعدة قصد العلاج أو أنه يعاني من ضائقة مالية.



وقالت نادية في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" : "بابا الحمد لله بصحة جيدة أو ممحتاجين ل حتى حاجة ديال الفلوس عندو وليداتو والي مهاليين فيه أو قايمين بالواجب أما أصدقاء الفنانين دائما كيزوروه أو كيسول فيه ".



وبدوره وجه الفنان الصعري شكره الكبير لأصدقائه الفنانين الذين لم يبخلوا بزيارتهم له وقدم الشكر لأولاده الذين دائما يقفون بجانبه ،كما عبر عن حبه لجمهوره واشتياقه الكبير لهم.









