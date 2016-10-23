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ممثل تركي مشهور يحاول الانتحار للمرة الرابعة بعدما قتل والده وهذه التفاصيل
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 18:20 ممثل تركي مشهور يحاول الانتحار للمرة الرابعة بعدما قتل والده وهذه التفاصيل | دولي
ممثل تركي مشهور يحاول الانتحار للمرة الرابعة بعدما قتل والده وهذه التفاصيل
بعد فشله لأربع مرات في محاولة الانتحار، كشفت تقارير إعلامية أن النجم التركي الذي اشتهر عربياً بدور '' أحمد'' في مسلسل ''الحلم الضائع''، نجا من محاولة انتحار جديدة بسبب حالته النفسية المرضية وندمه على

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بعد فشله لأربع مرات في محاولة الانتحار، كشفت تقارير إعلامية أن النجم التركي الذي اشتهر عربياً بدور " أحمد" في مسلسل "الحلم الضائع"، نجا من محاولة انتحار جديدة بسبب حالته النفسية المرضية وندمه على قتله والده.

وكان أحمد كشف عن السبب الذي دفعه لقتل والده بأكثر من 30 طعنة سكين في ظهره وصدره، وذلك بعد تسليم نفسه لقوات الأمن التركية حيث قال في اعترافاته: "أبي كان يتعامل معي بقسوة شديدة، وكان يظهر أمام الجميع كشخص طيب، لكنه كان عكس ذلك تماماً معي، وكان يصر على تشويه صورتي أمام الناس، كان يظهر كرجل متدين لكنه في الحقيقة يستغل الدين لتحقيق أهداف خاصة به".

وأضاف: "خلال طريقنا إلى مدينة أديامان نزل والدي من السيارة لقضاء حاجاته، ووقتها استمعت إلى صوت يقول لي اقتل والدك وتعال إليَّ، وقررت تنفيذ ذلك الأمر، وبالفعل اتجهت إلى خلف السيارة وأخذت السكين وقمت بتوجيهها حول رقبته، ووقتها قال لي: "لا تقتلني أنا آسف"، وبالفعل كنت سأتركه، لكني فوجئت بمحاولته الاعتداء عليَّ بالضرب؛ فقمت بطعنه في أماكن متفرقة بجسده، وقمت أيضاً بتقطيع "قصبته الهوائية"، وبعدها توجهت إلى النهر وغسلت يدي وسلمت نفسي إلى الشرطة دون أي تردد".

 

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