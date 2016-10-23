سيلفي جديد للملك محمد السادس مع ممرضة يثر إعجاب المغاربة(صورة)

تداول رواد العالم الأزرق اليوم الأحد، بشكل كبير صورة ''سيلفي'' للملك محمد السادس رفقة ممرضة التقطتها بهاتفها النقال خلال زيارة الملك الأخيرة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي.

شوف تيفي:

تداول رواد العالم الأزرق اليوم الأحد، بشكل كبير صورة "سيلفي" للملك محمد السادس رفقة ممرضة التقطتها بهاتفها النقال خلال زيارة الملك الأخيرة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي.

و يظهر الملك من خلال الصورة، القريبة جدا مبتسما رفقة طاقم طبي بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء.

و كان الملك محمد السادس الذي يقوم هذا الأسبوع بزيارة رسمية إلى دول افريقية، حل بمستشفى الشيخ زايد و زار للمرة الثانية وزير حكومة التناوب عبد الرمان اليوسفي، للمرة الثانية الأسبوع الماضي.