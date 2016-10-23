سيلفي جديد للملك محمد السادس مع ممرضة يثر إعجاب المغاربة(صورة)

شوف تيفي:
تداول رواد العالم الأزرق اليوم الأحد، بشكل كبير صورة "سيلفي" للملك محمد السادس رفقة ممرضة التقطتها بهاتفها النقال خلال زيارة الملك الأخيرة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي.
و يظهر الملك من خلال الصورة، القريبة جدا مبتسما رفقة طاقم طبي بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء.
و كان الملك محمد السادس الذي يقوم هذا الأسبوع بزيارة رسمية إلى دول افريقية، حل بمستشفى الشيخ زايد و زار للمرة الثانية وزير حكومة التناوب عبد الرمان اليوسفي، للمرة الثانية الأسبوع الماضي.
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