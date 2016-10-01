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عاجل:فاجعة طرقية تودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة نواحي برشيد
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 17:19 عاجل:فاجعة طرقية تودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة نواحي برشيد | حوادث و حقوق
عاجل:فاجعة طرقية تودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة نواحي برشيد
شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء وبرشيد، حادثة سير خطير بعدما انقلبت سيارة كانت تقل أفراد عائلة واحدة.

شوف تيفي


شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء وبرشيد، حادثة سير خطير بعدما انقلبت سيارة كانت تقل أفراد عائلة واحدة.

و علمت شوف تيفي، أنه جرى نقل جريحين إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء و طفلين استقبلهما مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء فيما تم إيداع جثة القتلى المقدر عددهم بخمسة إلى مستودع الأموات بالدار البيضاء.

 

 

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شوف تيفي المغرب حاثة سير عائلة واحدة

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