مبعوث الأمم المتحدة يصل الجزائر للقاء قيادات البوليساريو

أوردت مصادر إعلامية جزائرية، أن ''هيرفي لادسونس'' وصل زوال اليوم الأحد لمخيمات تندوف لملاقاة مسؤولي البوليساريو للتباحث عن الوضع المتوثر على الحدود وبحث إمكانية جلوس البوليساريو والمغرب على طاولة

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أوردت مصادر إعلامية جزائرية، أن "هيرفي لادسونس" وصل زوال اليوم الأحد لمخيمات تندوف لملاقاة مسؤولي البوليساريو للتباحث عن الوضع المتوثر على الحدود وبحث إمكانية جلوس البوليساريو والمغرب على طاولة المفاوضات بشكل مباشر.

وحسب ذات المصادر، فوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام "هيرفي لادسوس" وصل إلى المخيمات قبل قليل قادما من مطار تندوف بالجزائر الذي وصله صبيحة اليوم وإستقبله والي تندوف ومسؤولين جزائريين.

وأضافت ذات المصادر، أن المسؤول الأممي سيكون مرفوقا بممثلي المينورسو في المنطقة، حيث سيناقش مع قيادات البوليساريو أسباب تصاعد الثوتر في المنطقة خاصة على الحدود، كما سيحاول المسؤول الأممي البحث عن إمكانية إنطلاق مفاوضات مباشرة بين البوليساريو والمغرب.