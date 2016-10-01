فاجعة طرقية بالدانمارك تودي بحياة 3إخوة هذه تفاصيلها

علمت ''شوف تيفي'' أن فاجعة طرقية بالدانمارك تسببت في وفاة 3 إخوة بعد اصطدام سيارتهم بشجرة وسط أحد الأحياء بالعاصمة الدانماركية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن فاجعة طرقية بالدانمارك تسببت في وفاة 3 إخوة بعد اصطدام سيارتهم بشجرة وسط أحد الأحياء بالعاصمة الدانماركية.

وتعيش أسرة الهالكين بمدينة وجدة حالة من الحزن والألم بعد هذه الصدمة التي تلقتها يوم الجمعة، والتي يعود سببها لانزلاق عجلات السيارة بسبب الأمطار.

و حسب مصادرنا يرقد الأخ الرابع في وضعية حرجة بأحد المستشفيات بكوبنهاكن.

و قد تصدرت هذه الفاجعة عناوين كبريات الصحف الدانماركية، التي نشرت تقارير مفصلة عن الإخوة الذين كانوا متألقين في مسارهم الدراسي.