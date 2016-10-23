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بالصور : وفد تونسي من حزب النهضة يحمل هدايا لبن كيران
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 16:13 بالصور : وفد تونسي من حزب النهضة يحمل هدايا لبن كيران | بوليتيك
بالصور : وفد تونسي من حزب النهضة يحمل هدايا لبن كيران
أفادت مصادر مطلعة، أن وفدا من قيادة حزب حركة النهضة التونسي قد حل صبيحة اليوم الأحد ضيفا على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران محملا ببعض الهدايا الرمزية.

شوف تيفي

أفادت مصادر مطلعة، أن وفدا من قيادة حزب حركة النهضة التونسي قد حل صبيحة اليوم الأحد ضيفا على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران محملا ببعض الهدايا الرمزية.

وأضافت ذات المصادر، أن الوفد يضم ثلاثة شخصيات سياسية عن الحزب التونسي الذي يتقاسم نفس المرجعية الإسلامية مع البيجدي، حيث إستقبل بن كيران الوفد التونسي مصحوبا بعضو الأمانة العامة محمد يتيم.

وذكرت ذات المصادر، أن مبعوثي حزب حركة النهضة التونسي، قدموا التهنئة لبن كيران بعد تعيينه رئيسا للحكومة وفوزه بالإنتخابات التشريعية.

 

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