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المجلس الوطني ''للبيجيدي'' يطلق يد بن كيران لإختيار وزراء من خارج الحزب
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 16:02 المجلس الوطني للبيجيدي يطلق يد بن كيران لإختيار وزراء من خارج الحزب | بوليتيك
المجلس الوطني ''للبيجيدي'' يطلق يد بن كيران لإختيار وزراء من خارج الحزب
كشفت مصادر حضرت يوم أمس السبت أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالمركب الرياضي لمولاي رشيد بالمعمورة، أن الأعضاء الحاضرين وافقوا بالإجماع على التغييرات التي إقترحتها

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كشفت مصادر حضرت يوم أمس السبت أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالمركب الرياضي لمولاي رشيد بالمعمورة، أن الأعضاء الحاضرين وافقوا بالإجماع على التغييرات التي إقترحتها لجنة الأنظمة والمساطر بالحزب على مسطرة ترشيح وزراء المصباح في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وأوضحت ذات المصادر، أن التعديلات أعطت لبن كيران الحق لإختيار الوزير من خارج الحزب، رغم أن الأمانة العامة للبيجيدي ستقدم إليه ثلاثة مرشحين من لائحة تضم ثلاثين مرشحا توصلت بهم من طرف لجنة الإقتراع بالحزب.

وبالإضافة إلى التعديل المذكور وافق المجلس الوطني على توسيع لجنة الإقتراع لتصبح 63 عضوا موزعة بين 21 عضو ممثل للأمانة العامة للحزب، فيما 42 من المجلس الوطني للحزب.

وقالت ذات المصادر، إن التعديلات الجديدة تؤكد توجه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران إلى إستوزار عناصر من خارج الحزب.

 

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الحزب التعديلات المصباح البيجدي الإستوزار الحكومة شوف تيفي

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