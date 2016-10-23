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بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 15:32 عاجل و بالصور: هذا ما وقع بخيرية البنات بالدار البيضاء بعد العثور على ديدان بوجبة الكسكس | مجتمع
عاجل و بالصور: هذا ما وقع بخيرية البنات بالدار البيضاء بعد العثور على ''ديدان'' بوجبة الكسكس
مباشرة بعد تفجير قناة ''شوف تيفي'' لفضيحة عثور نزيلات خيرية الدار البيضاء على حشرات في وجبة ''الكسكس'' يوم الجمعة، حلت اليوم الأحد لجنة من المكتب الوطني للسلامة الصحية بالخيرية ووقفت على حيثيات هذا

شوف تيفي:م غ

مباشرة بعد تفجير قناة "شوف تيفي" لفضيحة عثور نزيلات خيرية الدار البيضاء على حشرات في وجبة "الكسكس" يوم الجمعة، حلت اليوم الأحد لجنة من المكتب الوطني للسلامة الصحية بالخيرية ووقفت على حيثيات هذا الحادث.

و راقبت اللجنة من خلال تقرير مفصل توصلنا به، الوجبات المقدمة للنزيلات و التي تسببت في إرسال بعضهن إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعد إصابتهن بتسمم غدائي حاد.

و كانت مجموعة من النزيلات قد تعرضن مؤخرا للطرد و التعنيف من طريف المدير المسؤول على الخيرية، إلا أن تدخل مسؤولون حال دون ذلك .

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شوف تيفي المغرب مستشفى تسمم غدائي

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