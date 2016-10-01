بالصور.. الأميرة للا سلمى تتسلم جائزة ''تريبيوت آوارد'' من أمير شارل فيليب بأورليان

ترأست الأميرة للا سلمى، رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مساء أمس السبت بإستوريل (كاشكايس)، الدورة الثالثة ل '' بال دو لا ريفييرا ''.

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ترأست الأميرة للا سلمى، رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مساء أمس السبت بإستوريل (كاشكايس)، الدورة الثالثة ل " بال دو لا ريفييرا ".

وخلال هذا الحفل، سلم الأمير شارل فيليب أمير أورليان، منظم هذا الحدث، جائزة " تريبيوت آوارد " لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى تقديرا لجهود والانخراط الشخصي لسموها في محاربة داء السرطان.

وعبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، بهذه المناسبة، عن شكرها لمنظمي هذه المبادرة المهداة إلى مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مؤكدة على العناية السامية التي ما فتئ يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه المؤسسة.

كما سلم الأمير شارل فيليب، أمير أورليان، للمدير العام لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان الدكتور رشيد البقالي أيضا، جائزة " سوليداريتي آوارد " التي منحت للمؤسسة.

بعد ذلك، تتبعت الأميرة للا سلمى شريطا مؤسساتيا حول مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، قبل أن تحضر سموها عملية بيع في المزاد العلني سيعود ريعها للمؤسسة.

ولدى وصول السيدة الأولى إلى مكان الحفل، تقدم للسلام على سموها الأمير تشارلز فيليب، أمير أورليان، وعقيلته، وعمدة كاشكايش، كارلوس كاريراس .

وتميز الحفل بعرض موسيقي قدمت خلاله المطربة البرتغالية آنا مورا والمغربية زينب آفيلال أمام الحضور مزجا غير مسبوق بين فن الفادو والملحون.