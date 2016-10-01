 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالصور: هذا ما وقع بخيرية البنات بالدار البيضاء بعد العثور على ديدان بوجبة الكسكس | مجتمع

عاجل و بالصور: هذا ما وقع بخيرية البنات بالدار البيضاء بعد العثور على ''ديدان'' بوجبة الكسكس

بالصور.. الأميرة للا سلمى تتسلم جائزة تريبيوت آوارد من أمير شارل فيليب بأورليان | بوليتيك

بالصور.. الأميرة للا سلمى تتسلم جائزة ''تريبيوت آوارد'' من أمير شارل فيليب بأورليان

بالصور..تفاصيل جديدة عن الحادثة الخطيرة التي وقعت بأكادير بفعل اصطدام شاحنة صهريجية كانت محملة بمادة الفيول بسيارة أجرة | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل جديدة عن الحادثة الخطيرة التي وقعت بأكادير بفعل اصطدام شاحنة صهريجية كانت محملة

الملك محمد السادس يغادر رواندا و يتوجه إلى تانزانيا | بوليتيك

الملك محمد السادس يغادر رواندا و يتوجه إلى تانزانيا

عاجل و انفراد..بعد نجاة استدعاء صديقة ثالثة للتحقيق معها في قضية مقتل الطالبة صابرين و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل و انفراد..بعد ''نجاة '' استدعاء صديقة ثالثة للتحقيق معها في قضية مقتل الطالبة صابرين و هذه

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد | بوليتيك

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد

بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك | بوليتيك

بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى | حوادث و حقوق

توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى

البام:مذكرة الحزب المرفوعة إلى الملك غير مفتوحة وهدفها تفادي حالات الفراغ المعياري | بوليتيك

البام:مذكرة الحزب المرفوعة إلى "الملك" غير مفتوحة وهدفها تفادي حالات ''الفراغ المعياري''

هنا يكمن سر قوة الملك

بالصور.. الأميرة للا سلمى تتسلم جائزة ''تريبيوت آوارد'' من أمير شارل فيليب بأورليان
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 15:26 بالصور.. الأميرة للا سلمى تتسلم جائزة تريبيوت آوارد من أمير شارل فيليب بأورليان | بوليتيك
بالصور.. الأميرة للا سلمى تتسلم جائزة ''تريبيوت آوارد'' من أمير شارل فيليب بأورليان
ترأست الأميرة للا سلمى، رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مساء أمس السبت بإستوريل (كاشكايس)، الدورة الثالثة ل '' بال دو لا ريفييرا ''.

شوف تيفي:و م ع


ترأست الأميرة للا سلمى، رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مساء أمس السبت بإستوريل (كاشكايس)، الدورة الثالثة ل " بال دو لا ريفييرا ".

وخلال هذا الحفل، سلم الأمير شارل فيليب أمير أورليان، منظم هذا الحدث، جائزة " تريبيوت آوارد " لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى تقديرا لجهود والانخراط الشخصي لسموها في محاربة داء السرطان.

وعبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، بهذه المناسبة، عن شكرها لمنظمي هذه المبادرة المهداة إلى مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مؤكدة على العناية السامية التي ما فتئ يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه المؤسسة.

كما سلم الأمير شارل فيليب، أمير أورليان، للمدير العام لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان الدكتور رشيد البقالي أيضا، جائزة " سوليداريتي آوارد " التي منحت للمؤسسة.

بعد ذلك، تتبعت الأميرة للا سلمى شريطا مؤسساتيا حول مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، قبل أن تحضر سموها عملية بيع في المزاد العلني سيعود ريعها للمؤسسة.

ولدى وصول السيدة الأولى إلى مكان الحفل، تقدم للسلام على سموها الأمير تشارلز فيليب، أمير أورليان، وعقيلته، وعمدة كاشكايش، كارلوس كاريراس .

وتميز الحفل بعرض موسيقي قدمت خلاله المطربة البرتغالية آنا مورا والمغربية زينب آفيلال أمام الحضور مزجا غير مسبوق بين فن الفادو والملحون.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف ايفي جائزة المغرب الأميرة للة سلمى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يغادر رواندا و يتوجه إلى تانزانيا | بوليتيك

الملك محمد السادس يغادر رواندا و يتوجه إلى تانزانيا

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد | بوليتيك

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد

بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك | بوليتيك

بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

البام:مذكرة الحزب المرفوعة إلى الملك غير مفتوحة وهدفها تفادي حالات الفراغ المعياري | بوليتيك

البام:مذكرة الحزب المرفوعة إلى "الملك" غير مفتوحة وهدفها تفادي حالات ''الفراغ المعياري''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو حصري | من وسط زنزانته بعكاشة.. الطالب مهدي المتورط في قضية قتل صديقته صابرين يخاطبكم وأسرار خطيرة تنشر لأول مرة ! | بــووز
منذ 15 دقيقة

فيديو حصري | من وسط زنزانته بعكاشة.. الطالب مهدي المتورط في قضية قتل صديقته صابرين يخاطبكم وأسرار خطيرة تنشر لأول مرة !

بالفيديو.. شوف شنو وقع لوليد الركراكي مع أحد الجماهير الودادية | زووم

بالفيديو.. شوف شنو وقع لوليد الركراكي مع أحد الجماهير الودادية

كنت خدام مع بنكيران فدارو وها كيفاش كان كيتعامل معايا | خارج البلاطو

كنت خدام مع بنكيران فدارو وها كيفاش كان كيتعامل معايا

بالفيديو: الطالب مهدي المتهم في قضية قتل صديقته صابرين من داخل زنزانته:والله مدرتش شي حاجة و الله مقتلت صابرين | بــووز

بالفيديو: الطالب مهدي المتهم في قضية قتل صديقته ''صابرين'' من داخل زنزانته:والله مدرتش شي حاجة و الله مقتلت صابرين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالصور: هذا ما وقع بخيرية البنات بالدار البيضاء بعد العثور على ديدان بوجبة الكسكس | مجتمع
منذ 23 دقيقة

عاجل و بالصور: هذا ما وقع بخيرية البنات بالدار البيضاء بعد العثور على ''ديدان'' بوجبة الكسكس

بالصور.. الأميرة للا سلمى تتسلم جائزة تريبيوت آوارد من أمير شارل فيليب بأورليان | بوليتيك

بالصور.. الأميرة للا سلمى تتسلم جائزة ''تريبيوت آوارد'' من أمير شارل فيليب بأورليان

بالصور..تفاصيل جديدة عن الحادثة الخطيرة التي وقعت بأكادير بفعل اصطدام شاحنة صهريجية كانت محملة بمادة الفيول بسيارة أجرة | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل جديدة عن الحادثة الخطيرة التي وقعت بأكادير بفعل اصطدام شاحنة صهريجية كانت محملة

الملك محمد السادس يغادر رواندا و يتوجه إلى تانزانيا | بوليتيك

الملك محمد السادس يغادر رواندا و يتوجه إلى تانزانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.