بالصور..تفاصيل جديدة عن الحادثة الخطيرة التي وقعت بأكادير بفعل اصطدام شاحنة صهريجية كانت محملة بمادة الفيول بسيارة أجرة

في تفاصيل الحادثة التي وقعت ليلة السبت-الأحد، بجماعة أمسكروض، كشفت التحريات الأولية حول هذه الحادثة بأنها نتجت عن عطب مفاجئ لحق بفرامل الشاحنة الصهريجية، مما جعل السائق عاجزا عن التحكم في قيادتها.



شوف تيفي



في تفاصيل الحادثة التي وقعت ليلة السبت-الأحد، بجماعة أمسكروض، كشفت التحريات الأولية حول هذه الحادثة بأنها نتجت عن عطب مفاجئ لحق بفرامل الشاحنة الصهريجية، مما جعل السائق عاجزا عن التحكم في قيادتها.

وأوضح مصدر أمني أن الحادثة وقعت بفعل اصطدام شاحنة صهريجية كانت محملة بمادة الفيول، بسيارة أجرة، على مقربة من محطة أداء الطريق السيار الواقعة بالجماعة القروية لأمسكروض. و خلفت مقتل شخص و إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وقد نقل الضحية الذي لقي حتفه إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كما تم نقل الجرحى إلى ذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاجات.



