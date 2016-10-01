عاجل و انفراد..بعد ''نجاة '' استدعاء صديقة ثالثة للتحقيق معها في قضية مقتل الطالبة صابرين و هذه التفاصيل

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، استدعت صباح اليوم الأحد، صديقة ثالثة للطالبة صابرين التي توفيت بعد سقوطها من الطابق الرابع لسطح عمارة المسيرة بمنطقة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، استدعت صباح اليوم الأحد، صديقة ثالثة للطالبة صابرين التي توفيت بعد سقوطها من الطابق الرابع لسطح عمارة المسيرة بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، للتحقيق معها



و يجري التحقيق مع الصديقة الثالثة بحكم أنها كانت متواجدة ليلة السبت في السهرة التي انتهت بجريمة جمعت 6 أصدقاء وخلقت جدلا و نقاشا واسعا لدى المغاربة بعد سقوط صابرين من أعلى العمارة.



و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بمتابعة نجاة و هي الصديقة المقربة من صابرين و الي كانت حاضرة يومها، في حالة السراح المؤقت مع غرامة مالية فيما يتابع الطالبان مهدي و حمزة رهن الاعتقال بسجن عكاشة.





