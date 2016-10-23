بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد

نظم حوالي 200 شخص صباح اليوم الأحد وقفة إحتجاجية بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، تلبية لمسيرة الأقطاب التي دعت إليها اللجنة الوطنية لإسقاط خطة إصلاح صندوق التقاعد.

شوف تيفي



نظم حوالي 200 شخص صباح اليوم الأحد وقفة إحتجاجية بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، تلبية لمسيرة الأقطاب التي دعت إليها اللجنة الوطنية لإسقاط خطة إصلاح صندوق التقاعد.

وسبق للجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد أن دعت إلى تنظيم مسيرات إحتجاجية بأربعة مدن تحث مسمى "مسيرة الأقطاب" بكل من مدينة طنجة، وفاس، والدار البيضاء، وأكادير".

وأفاد موفد "شوف تيفي" من ساحة ماريشال مكان تنظيم الوقفة، أن المحتجين رفعوا شعرات مناوئة لخطة الحكومة في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، حيث ندد المحتجون بتحميل الموظفين تبعات الإصلاح.

وأضاف الموفد، أن المحتجون سبق لهم أن أعلنوا عن تنظيم مسيرة إحتجاجية تجوب بعض شوارع مدينة الدار البيضاء، لكن عدد الأشخاص الحاضرين حال دون تنظيم المسيرة.