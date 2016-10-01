بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

كشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، أنه سيتم تكليف كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بوزارة السياحة خلفا للحسن حداد، ومحمد بوسعيد وزير المالية والإقتصاد، بمنصبي عزيز الرباح ونجيب بوليف

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كشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، أنه سيتم تكليف كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بوزارة السياحة خلفا للحسن حداد، ومحمد بوسعيد وزير المالية والإقتصاد، بمنصبي عزيز الرباح ونجيب بوليف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فيما سيتم إضافة وزارة محمد عمارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أما لحسن الداودي فسيترك وزارة التعليم لزميلته في الحزب والقطاع جميلة مصلي كوزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر"، فيما ستبقى قطاعات أخرى تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.

وأوضحت ذات المصادر، أن التفويضات الجديدة جاءت بعد إعفاء الوزراء يوم الجمعة الماضي بظهير بعد فوزهم بمقعد برلماني، حيث سيتكلف الوزراء الحاليين بحكومة تصريف الأعمال بتسيير القطاعات الوزارية الأخرى إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، حفاظا على السير العادي للمؤسسات.

وأضافت ذات المصادر، أن وزارة الوظيفة العمومية والإتصال أصبحت تحث الإشراف المباشر لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بالإضافة إلى قطاعات وزارية شاغرة أخرى، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الأسابيع المقبلة.