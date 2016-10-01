 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد | بوليتيك

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد

بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك | بوليتيك

بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى | حوادث و حقوق

توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى

البام:مذكرة الحزب المرفوعة إلى الملك غير مفتوحة وهدفها تفادي حالات الفراغ المعياري | بوليتيك

البام:مذكرة الحزب المرفوعة إلى "الملك" غير مفتوحة وهدفها تفادي حالات ''الفراغ المعياري''

عاجل: دولة عربية تمنع رسميا المشروبات الكحولية | دولي

عاجل: دولة عربية تمنع رسميا المشروبات الكحولية

أربعة أحزاب سياسية تتوجه للمحكمة الدستورية للطعن في بعض الدوائر الإنتخابية | بوليتيك

أربعة أحزاب سياسية تتوجه للمحكمة الدستورية للطعن في بعض الدوائر الإنتخابية

خطير..بعد الكلب راي.. العثور على كلب فأق مشعوذون عينيه بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

خطير..بعد الكلب ''راي''.. العثور على كلب فأق مشعوذون عينيه بالدار البيضاء

عاجل و بالصور.. وفاة أشهر روائي أثار الجدل غرقا في شاطئ تزنيت | ثقافة و فنون

عاجل و بالصور.. وفاة أشهر روائي أثار الجدل غرقا في شاطئ تزنيت

بالفيديو.. هذه حقيقة قتل المصري صاحب التوك توك بعد رسالته المثيرة للسيسي | دولي

بالفيديو.. هذه حقيقة قتل المصري صاحب التوك توك بعد رسالته المثيرة للسيسي

هنا يكمن سر قوة الملك

توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 13:00 توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى | حوادث و حقوق
توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة ، يشتبه في تورطه في ارتكاب مجموعة من قضايا التزوير والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير وإصدار

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة ، يشتبه في تورطه في ارتكاب مجموعة من قضايا التزوير والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير وإصدار شيكات بدون رصيد .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه ، الذي يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون رصيد ، كان قد اقتنى كمية كبيرة من الحلي من محل للمجوهرات بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش، بقيمة مالية تناهز 650 ألف درهم تقريبا ، قبل أن يتبين بأن الشيكات التي قدمها كمقابل لتلك المجوهرات كانت ردون رصيد.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث مكنت من توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء ، حيث تم العثور داخل شقته وكذا سيارته على آلة متطورة لطبع (البادجات) والوثائق الإدارية والبنكية في اسم الغير، وأجهزة معلوماتية وهواتف نقالة ، وثمان بطاقات هوية وسبع رخص سياقة في اسم أشخاص آخرين ، ومجموعة كبيرة من بطاقات ائتمان صادرة بهويات مختلفة أو لا تحمل الهوية ، بالإضافة إلى مبالغ مالية ومجوهرات ووثائق وسندات لتحويل الاموال.

وأشار إلى أن الأبحاث المنجزة، أوضحت أن المشتبه فيه كان يزور بطاقات الائتمان ، وسندات الهوية ، للقيام بعمليات نصب واحتيال وانتحال الهوية بعدة مدن مغربية ، مضيفا أن هذه الأبحاث أسفرت أيضا عن توقيف شخصين آخرين بمدينة فاس ، بعدما تم العثور بحوزتهما على جزء كبير من المجوهرات والحلي المسروقة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة في مجموعة من المدن المغربية لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب توقيف النصب مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..بعد الكلب راي.. العثور على كلب فأق مشعوذون عينيه بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

خطير..بعد الكلب ''راي''.. العثور على كلب فأق مشعوذون عينيه بالدار البيضاء

أستاذة تتعرض للتعنيف على يد أم تلميذة بوجدة | حوادث و حقوق

أستاذة تتعرض للتعنيف على يد أم تلميذة بوجدة

العثور على جثة سيدة متحللة بالبيضاء | حوادث و حقوق

العثور على جثة سيدة متحللة بالبيضاء

طفلة أخرى تقدم على الإنتحار بواسطة سم الفئران و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

طفلة أخرى تقدم على الإنتحار بواسطة سم الفئران و هذه التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: الطالب مهدي المتهم في قضية قتل صديقته صابرين من داخل زنزانته:والله مدرتش شي حاجة و الله مقتلت صابرين | بــووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو: الطالب مهدي المتهم في قضية قتل صديقته ''صابرين'' من داخل زنزانته:والله مدرتش شي حاجة و الله مقتلت صابرين

بنكيران في تصريح طريف..حتى دازت 20 عام عاد انتبهت بلي مدرتش العرس | بــووز

بنكيران في تصريح طريف..حتى دازت 20 عام عاد انتبهت بلي مدرتش العرس

أكثر من ثلثي الجهاديين المغاربة الذين يقاتلون في العراق وسوريا من مدن الشمال | قنوات أخرى

أكثر من ثلثي الجهاديين المغاربة الذين يقاتلون في العراق وسوريا من مدن الشمال

بالفيديو | الاعلان الرسمي للفيلم الأمريكي المنتظر بشدة للنجم نيكولاس كيدج حول مطاردة بن لادن والذي صور بالمغرب | قنوات أخرى

بالفيديو | الاعلان الرسمي للفيلم الأمريكي المنتظر بشدة للنجم نيكولاس كيدج حول مطاردة بن لادن والذي صور بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد | بوليتيك
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء لإسقاط خطة إصلاح التقاعد

بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك | بوليتيك

بعد إعفائهم من طرف الملك...أخنوش يتكلف بالسياحة ومحمد بوسعيد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى | حوادث و حقوق

توقيف أخطر نصاب بمراكش..شوفو أشنو كان كايدير فالفنادق الكبرى

البام:مذكرة الحزب المرفوعة إلى الملك غير مفتوحة وهدفها تفادي حالات الفراغ المعياري | بوليتيك

البام:مذكرة الحزب المرفوعة إلى "الملك" غير مفتوحة وهدفها تفادي حالات ''الفراغ المعياري''

﻿ ﻿
أمس 18:26 GMT

عاجل..عبد الرحمان اليوسفي يقف على رجليه ويغادر المصحة وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.