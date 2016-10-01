أربعة أحزاب سياسية تتوجه للمحكمة الدستورية للطعن في بعض الدوائر الإنتخابية

كشفت مصادر مطلعة، أن مساء غد الإثنين هو آخر موعد للأحزاب السياسية لوضع الطعون في الدوائر الإنتخابية التي عرفت خروقات قانونية يوم الإقتراع حسب خبرائهم القانونيين.

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كشفت مصادر مطلعة، أن مساء غد الإثنين هو آخر موعد للأحزاب السياسية لوضع الطعون في الدوائر الإنتخابية التي عرفت خروقات قانونية يوم الإقتراع حسب خبرائهم القانونيين.

وأضافت ذات المصادر، أن أربعة أحزاب سياسية تقدمت للمحكمة الدستورية بالطعون في بعض الدوائر، حيث جاء حزب الأصالة والمعاصرة متقدما على جميع التنظيمات السياسية بأكثر من 30 طعنا، فيما حل حزب الإتحاد الإشتراكي ثانيا ب 16 طعنا، تكلف الكاتب الأول إدريس لشكر بجمع الأوراق والمعطيات لتقديمها للمحكمة الدستورية.

هذا، وتوجه حزب التقدم والإشتراكية هو الآخر نحو المحكمة الدستورية، بوضع 16 طعنا ثم حزب العدالة والتنمية، الذي إكتفى بوضع 10 طعون فقط بعد تدخل عبد الإله بن كيران الذي طالب اللجنة القانونية المكلفة بالحزب، بالطعن فقط في الدوائر التي عرفت خروقات ملموسة وبدلائل مادية بعدما كانت اللجنة تنوي وضع أكثر من 30 طعنا.

وكشفت ذات المصادر، أن مدن الحسيمة، وسيدي إفني، وقلعة السراغنة، ومراكش المنارة، والقنيطرة، عرفت أغلب الطعون في دوارها الإنتخابية للإستحقاقات التشريعية ل 7 اكتوبر الأخيرة.