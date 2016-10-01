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خطير..بعد الكلب ''راي''.. العثور على كلب فأق مشعوذون عينيه بالدار البيضاء
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 11:59 خطير..بعد الكلب راي.. العثور على كلب فأق مشعوذون عينيه بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
خطير..بعد الكلب ''راي''.. العثور على كلب فأق مشعوذون عينيه بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن سكان منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء عثروا صباح اليوم الأحد، على كلب ميت قام مجهولون بفقئ عينيه .


شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن سكان منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء عثروا صباح اليوم الأحد، على كلب ميت قام مجهولون بفقئ عينيه .

و ظهرت على الكلب حسب بعض السكان اطلعوا عليه، أعمال سحر و شعوذة و شقوق ظاهرة على جسده و في مناطق عدة الشيء الذي طرح فرضية السحر من طرف بعض الجاهلين.

ومعلوم أن مثل هذه القضية كانت قد تفجرت سنة 2015 للكلب "راي" الذي عثر عليه بالبيضاء في حالة صحية حرجة بعدما فقأت عينه اليسرى وخيط فمه .


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شوف تيفي المغرب كلب راي سحر شعوذة

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