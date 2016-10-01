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عاجل و بالصور.. وفاة أشهر روائي أثار الجدل غرقا في شاطئ تزنيت
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 11:40 عاجل و بالصور.. وفاة أشهر روائي أثار الجدل غرقا في شاطئ تزنيت | ثقافة و فنون
عاجل و بالصور.. وفاة أشهر روائي أثار الجدل غرقا في شاطئ تزنيت
علمت ''شوف تيفي'' أن الكاتب و الروائي المغربي عزيز بنحدوش توفي يوم أمس السبت ،غرقا بعدما ابتلعته أمواج البحر.

شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن الكاتب و الروائي المغربي عزيز بنحدوش توفي يوم أمس السبت ،غرقا بعدما ابتلعته أمواج البحر.

و كان صاحب الرواية المثيرة "جزيرة الذكور"، يمارسه هوايته المفضلة "الصيد" بأحد الشواطئ بتزنيت رفقة صديقه المقرب، فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إنقاد الشخص الثالث الذي كان رفقتهما.

و كان حكم قضائي صادر عن ابتدائية ورززات، يقضي بسجن الراحل لمدة شهرين موقوفة التنفيذ مع دفع غرامة مالية بسبب روايته المثيرة.

 

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شوف تيفي المغرب روائي مغربي وفاة

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