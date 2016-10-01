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بالفيديو.. هذه حقيقة قتل المصري صاحب التوك توك بعد رسالته المثيرة للسيسي
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 11:23 بالفيديو.. هذه حقيقة قتل المصري صاحب التوك توك بعد رسالته المثيرة للسيسي | دولي
بالفيديو.. هذه حقيقة قتل المصري صاحب التوك توك بعد رسالته المثيرة للسيسي
خرج المصري مصطفى عبد العظيم الليثي، المعروف بصاحب التوك التوك، بتصريح قوي من داخل منزله بعد ورود أنباء عن مقتله والاعتداء عليه، مكذبا كل هذه الاشاعات.

شوف تيفي


خرج المصري مصطفى عبد العظيم الليثي، المعروف بصاحب التوك التوك، بتصريح قوي من داخل منزله بعد ورود أنباء عن مقتله والاعتداء عليه، مكذبا كل هذه الاشاعات.

و قد تداول رواد العالم الأزرق، صباح اليوم الأحد، فيديو صُور من داخل منزل صاحب التوك توك، يؤكد فيه أنه لم يتعرض لأي اعتداء على خلاف الأنباء التي روجتها بعض المواقع الإخبارية المصرية، مضيفا أنه يعيش بخير رفقة أسرته الصغيرة.

وتداولت مواقع عربية ومصرية عناوين مثيرة بهذا الخصوص، مرفقة بصورة قديمة تعود لسنة 2015 تفيد بأن المعني بالأمر تعرض لاعتداء شنيع قُتل بعد تصريحات المستفزة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

و كان صاحب التوك التوك ،قد اشتهر الشهر الماضي، بتصريح مؤثر تحدث فيه عن الوضع في مصر، وهو الأمر الذي جعل العرب عامة والمصريين خاصة يتفاعلون بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بالتصريح الجريء الذي أدلى به للإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة".

 

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شوف تيفي المغرب التوك توك اعتداء السيسي

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