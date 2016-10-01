رائع بالفيديو.. شاهدوا ماذا قال محلل تونسي عن الملك محمد السادس بعد زيارته لليوسفي.. كلام جميل جدا !

رائع بالفيديو.. شاهدوا ماذا قال محلل تونسي عن الملك محمد السادس بعد زيارته لليوسفي.. كلام جميل جدا !