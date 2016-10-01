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بعد نعتهم ''بالصكوعا''...كتائب ''البيجيدي'' تطلق النار على قياديين بالحزب
بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 10:56 بعد نعتهم بالصكوعا...كتائب البيجيدي تطلق النار على قياديين بالحزب | بوليتيك
بعد نعتهم ''بالصكوعا''...كتائب ''البيجيدي'' تطلق النار على قياديين بالحزب
لم يتقبل ما يسمون بالكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية، وصفهم من طرف عبد الإله بن كيران ''بالصكوعا'' في اللقاء التواصلي الداخلي مع أعضاء الحزب بالبرلمان، حيث أطلقوا من جديد تدوينات فايسبوكية

شوف تيفي 


لم يتقبل ما يسمون بالكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية، وصفهم من طرف عبد الإله بن كيران "بالصكوعا" في اللقاء التواصلي الداخلي مع أعضاء الحزب بالبرلمان، حيث أطلقوا من جديد تدوينات فايسبوكية يهاجمون بها قياديين في الحزب متهمينهم بالتجسس على صفحاتهم الفايسبوكية وإيصال ما يكتبون للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

وأطلق أحد من وصفوا أنفسهم "بالصكوعا" تدوينة هاجم فيها كلا من سليمان العمراني ومحمد يتيم القياديان بالحزب بشكل غير مباشر، حيث كتب أحد المنتمين للحزب " ألم أقل لكم إن سليمان و الهدهد يشتغلان من أجل إنجاح مخطط السيطرة على المعلومة و الإستفراد بالقرار" وأضاف في نفس تدوينته أن " سليمان و الهدهد يسترقان السمع و يتتبعان الآراء المخالفة و يقومان بتحريفها و تقديمها بالصيغة التي تخدم مشروعهما التحكمي، هنيئا لكم بسليمان و الهدهد".

من جهة ثانية، هاجم أحد المدافعين عن الحزب إبان الحملة الإنتخابية، من سماهم "بأصحاب الوشايات"و "حضايا الفايسبوك" ، متهما إياهم بتغليط الزعيم، حيث قال " الآن فقط عرفت لماذا هو دائم الحضور إلى جانب الزعيم في كل اللقاءات، ولماذا يفتخر بكونه دائم التردد على بيت الزعيم، يوصل كل تدوينة على الفايسبوك للزعيم، الحضايا ديال الفايسبوك".

وكان بن كيران، قد طالب بعض كتائبه الإلكترونية بالتوقف عن التدوينات المستفزة لبعض الوجوه السياسية والحزبية الوطنية واصفا إياهم بالصكوعا، حيث جاءت دعوة بن كيران بعد مطالبته بوقف هجوم كتائب حزبه، وهو ما أغضب رئيس الحكومة بن كيران الذي "صرح بأنه هو من يدفع الثمن وليس الكتائب".

 

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بن كيران الإنتخابات الحزب الصكوعا التدوينات شوف تيفي

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