ملثمون يرغمون ركاب حافلة نقل عام على النزول ويضرمون النار.. وهذه هي التفاصيل

أضرم ملثمون مجهولون ليلة السبت-الأحد، النار فى حافلة نقل عام بمنطقة ''سان دونى'' بالضاحية الشمالية لباريس بعد إرغام سائقها وركابها على النزول .

شوف تيفي: وكالات

أضرم ملثمون مجهولون ليلة السبت-الأحد، النار فى حافلة نقل عام بمنطقة "سان دونى" بالضاحية الشمالية لباريس بعد إرغام سائقها وركابها على النزول .

وذكر مصدر أمنى فرنسى أن شخصين أو ثلاثة صعدوا إلى الحافلة وهددوا السائق وبعض الركاب بواسطة جركن بنزين ثم قاموا بإحراقها بعد إنزالهم.

وأشار المصدر إلى عدم وقوع مصابين جراء حادث إحراق الحافلة التابعة للهيئة الذاتية للنقل فى باريس والذي أدى أيضا إلى احتراق سيارة اخرى كانت بجوارها، مضيفا أن الدوافع وراء الاعتداء لا تزال غير معروفة.





