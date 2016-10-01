قتيل وجريحان في انفجارين بحديقة عامة باليابان

شوف تيفي:وكالات
أعلن رجال الاطفاء أن رجل قتل وأصيب اثنان آخران اليوم الاحد جراء انفجارين متزامنين في حديقة عامة باليابان .
وقال متحدث باسم الجهاز المحلي للحرائق والاغاثة أن الانفجارين وقعا في حديقة اوتسونوميا العامة التي تبعد مئة كلم شمال طوكيو بعيد الساعة 11,30 (2,30 ت غ) من دون نحديد أسباب الانفجارين.
وأضاف المتحدث في تصريحا صحافية "عثر على شخص مقتولا " مضيفا انه "لم يعرف على الفور اعمار الضحايا الثلاثة وان كانوا رجالا او نساء".
ووقع أحد الانفجارين في موقف للسيارات يستخدمه رواد الحديقة العامة .
وقد بثت شبكة (ان اتش كاي) العامة صورا لسيارة محترقة كان رجال الاطفاء يرشونها بالمياه
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