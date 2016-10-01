أستاذة تتعرض للتعنيف على يد أم تلميذة بوجدة

تعرضت أستاذة تدعى « ز.ن » للضرب والتعنيف من طرف أم إحدى التلميذات بمدرسة اليمامة بحي النصر بوجدة يوم الجمعة.

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تعرضت أستاذة تدعى « ز.ن » للضرب والتعنيف من طرف أم إحدى التلميذات بمدرسة اليمامة بحي النصر بوجدة يوم الجمعة.

الإعتداء،حسب مصادر محلية، خلف أضرارا جسدية ونفسية لدى المعلمة الشيء الذي استدعى نقلها إلى مستشفى الفرابي بالمدينة.



هذا ومن المنتظر أن تفتح العناصر الأمنية تحقيقا في أسباب الإعتداء مع أم التلميذة واستدعاء الأستاذة للإستماع إليها.



وللإشارة فقد سبق وأن تعرض مجموعة من الأساتذة المغاربة للإعتداء من طرف التلاميذ أو أولاياء الأمور ما يفتح أكثر من تساءل حول حقوق الأستاذة؟