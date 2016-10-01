مفاجأة.. السيسي يزور المغرب وهذه هي التفاصيل

بعد استقباله لوفد من البوليساريو والتي لم يفهم بعد مجموعة من المتتبعين الغرض من هذه الخطوة الاستفزازية، كشفت جريدة ''المبتدا'' المصرية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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بعد استقباله لوفد من البوليساريو والتي لم يفهم بعد مجموعة من المتتبعين الغرض من هذه الخطوة الاستفزازية، كشفت جريدة "المبتدا" المصرية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت الجريدة أن الزيارة تأتى تلبية لدعوة من الملك محمد السادس، وفى إطار العلاقات القوية التي تربط كلا البلدين.

وعن ما يروج حول واقعة استقبال وفد البوليساريو في مصر بمناسبة مرور 150 سنة على تأسيس البرلمان المصري كشف وزير خارجية مصر حسب المصدر الإعلامي أنه كذب هذه الادعاءات في اتصاله مع نظيره المغربي وأضاف أن مصر لا تتدخل مطلقا في أي شؤون داخلية لأي دولة عربية أو غير عربية.