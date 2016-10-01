العثور على جثة سيدة متحللة بالبيضاء

عثر سكان إحدى العمارات السكنية المتواجدة بوسط مدينة الدارالبيضاء وبالقرب من المركز التجاري ألفا 55 على الساعة السابعة من مساء اليوم السبت على جثة متحللة تعود لسيدة كانت تقطن بذات العمارة لوحدها.

شوف تيفي



عثر سكان إحدى العمارات السكنية المتواجدة بوسط مدينة الدارالبيضاء وبالقرب من المركز التجاري ألفا 55 على الساعة السابعة من مساء اليوم السبت على جثة متحللة تعود لسيدة كانت تقطن بذات العمارة لوحدها.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الجثة نحللت بعد 15يوم من وفاة السيدة داخل المنزل ولكن وبسبب جسدها النحيف فإن الرائحة لم تفح بشكل كبير ما جعل الساكنة لم يعيروا أي اهتمام، إلى أن ازدادت رائحة الجثة زوال اليوم ما استدعى إشعار السلطات المحلية.



وأضاف المصدر أن الشرطة العلمية والوقاية المدنية حلوا بعين المكان لنقل جثة السيدة إلى مستودع الأموات التابع لمستعجلات ابن رشد، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.