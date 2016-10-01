طفلة أخرى تقدم على الإنتحار بواسطة سم الفئران و هذه التفاصيل

أقدمت طفلة في الثانية عشرة من عمرها تقطن بحي أولاد هاشم بالبروج عصر اليوم السبت على الإنتحار بعد تناولها كمية كبيرة من سم الفئران.

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أقدمت طفلة في الثانية عشرة من عمرها تقطن بحي أولاد هاشم بالبروج عصر اليوم السبت على الإنتحار بعد تناولها كمية كبيرة من سم الفئران.

وفور توصلها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لنقل الطفلة إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لمحاولة إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى رغم المحاولات الجاهدة من طرف الطاقم الطبي.



هذا وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بذات المستشفى لإجراء التشريح الطبي، بعد فتح تحقيق في ملابسات القضية التي خلفت صدمة في نفوس عائلتها.





