أستاذين تبتلعهما مياه شاطئ أكلو بتزنيت وهذه هي التفاصيل

ابتلع شاطئ أكلو بتزنيت اليوم السبت أستاذين كانا رفقة صديق ثالث لهم على متن قارب وذلك أثناء قيامهم برحلة صيد، وحسب مصادر محلية فإن الهالكان اللذان كانا يشتغلان قيد حياتهما بالثانوية التأهيلية

شوف تيفي

ابتلع شاطئ أكلو بتزنيت اليوم السبت أستاذين كانا رفقة صديق ثالث لهم على متن قارب وذلك أثناء قيامهم برحلة صيد، وحسب مصادر محلية فإن الهالكان اللذان كانا يشتغلان قيد حياتهما بالثانوية التأهيلية الحاج الحبيب بسيدي بيبي، باغتتهم إحدى أمواج البحر لتجرهم داخل أعماق المحيط مما صعب عليهما العودة إلى سطح البحر ليسلمان الروح إلى بارئها.

وأاضافت المصادر ذاتها أن الشخص الثالث الذي كان رفقة الضحيتان استطاع التغلب على الأمواج والوصول إلى شط البحر، ليقوم بعد ذلك بإبلاغ السلطات المعنية بالحادث الأليم.

هذا وفور حضور المصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى مكان الواقعة باشروا البحث عن المفقودين وفتح محضر عن الحادث.