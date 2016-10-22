بالصور.. سرعة جنونية لسائق متهور بالبيضاء انقلبت سيارته بطريقة غريبة ..وها شنو وقع ليه

علمت شوف تيفي أن شارع الوزيس بالبيضاء بالقرب من محطة القطار شهد قبل لحظات حادثة سير مروعة بسبب تهور سائق سيارة رباعية الدفع كان يسوق بسرعة جنونية اصطدم بإحدى السيارات المركونة بالشارع المذكور

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شارع الوزيس بالبيضاء بالقرب من محطة القطار شهد قبل لحظات حادثة سير مروعة بسبب تهور سائق سيارة رباعية الدفع كان يسوق بسرعة جنونية اصطدم بإحدى السيارات المركونة بالشارع المذكور الشيئ الذي خلف انقلاب سياراته وإصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف مصدر شوف تيفي أن المارة حاولوا إخراج السائق وإشعار السلطات الأمنية والوقاية المدنية بالحادث الخطير ونقل الأخير لمستشفى ابن رشد.