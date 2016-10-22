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حادثة سير خطيرة..انقلاب شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال على الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 22:01 حادثة سير خطيرة..انقلاب شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال على الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش | حوادث و حقوق
حادثة سير خطيرة..انقلاب شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال على الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش
شهدت الطريق الرابطقة بين أكادير ومراكش جادثة سير خطيرة عندما انقلبت شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال، اليوم السبت وذلك بسبب اصطدامها بحاجز الأداء أمسكروط وبسيارات أخرى.

شوف تيفي

 شهدت الطريق الرابطقة بين أكادير ومراكش جادثة سير خطيرة عندما انقلبت شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال، اليوم السبت وذلك بسبب اصطدامها بحاجز الأداء أمسكروط وبسيارات أخرى.

وحسب مصادر محلية فإن الشاحنة التي كانت محملة بمادة الوقود خلفت جرحى وقتلى، وذلك بسبب دهس الشاحنة للسيارات التي كانت واقفة بمحطة الأداء.

هذا وفور علم السلطات بالحادثة الخطيرة، حلت بعين المكان لإنقاد ما يمكن إنقاده ونقل الجرحى إلى أقرب مستشفى، كما أن مكان الحادث يعرف هذه الأثناء استنفارا أمنيا حيث توافد كل من عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية الملكية بغرض تنظيم حركة المرور و نقل الجرحى

حادثة سير خطيرة..انقلاب شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال على الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكشحادثة سير خطيرة..انقلاب شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال على الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش

 

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حوادث وحقوق حادثة سير خطيرة انقلاب شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال

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