حادثة سير خطيرة..انقلاب شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال على الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش

شهدت الطريق الرابطقة بين أكادير ومراكش جادثة سير خطيرة عندما انقلبت شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال، اليوم السبت وذلك بسبب اصطدامها بحاجز الأداء أمسكروط وبسيارات أخرى.

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شهدت الطريق الرابطقة بين أكادير ومراكش جادثة سير خطيرة عندما انقلبت شاحنة محملة بمواد قابلة للإشتعال، اليوم السبت وذلك بسبب اصطدامها بحاجز الأداء أمسكروط وبسيارات أخرى.

وحسب مصادر محلية فإن الشاحنة التي كانت محملة بمادة الوقود خلفت جرحى وقتلى، وذلك بسبب دهس الشاحنة للسيارات التي كانت واقفة بمحطة الأداء.

هذا وفور علم السلطات بالحادثة الخطيرة، حلت بعين المكان لإنقاد ما يمكن إنقاده ونقل الجرحى إلى أقرب مستشفى، كما أن مكان الحادث يعرف هذه الأثناء استنفارا أمنيا حيث توافد كل من عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية الملكية بغرض تنظيم حركة المرور و نقل الجرحى