صورة حصرية: الحسن الثاني بلباس غريب لافت للانتباه بغابة فرنسية تعج بالحيوانات.. تنشر لأول مرة

قد يبدو لباس الملك الراحل الحسن الثاني وهو ولي العهد غريبا بعض الشيء.. لكن حين ترى الفضاء الذي يوجد فيه، تدرك أن طبيعة اللباس لها علاقة ظرفية بالمكان..

شوف تيفي



قد يبدو لباس الملك الراحل الحسن الثاني وهو ولي العهد غريبا بعض الشيء.. لكن حين ترى الفضاء الذي يوجد فيه، تدرك أن طبيعة اللباس لها علاقة ظرفية بالمكان..

في هذه الصورة التي تنفرد ''شوف تيفي'' بنشرها، يبدو أن الحسن الثاني كان عاشقا للقنص بامتياز، وهي هواية مارسها منذ صغره.. لذلك، تقول هذه الصورة التي التقطت سنة 1951، إن ولي العهد آنذاك، مولاي الحسن، كان في هذا المشهد يستعد لممارسة هواية القنص بغابة ''رامبويي'' في فرنسا التي تعج بالحيوانات، رفقة شخصيات سياسية ببلاد دوغول. لكن أهم ما يميزها هو لباس ولي العهد آنذاك، الذي يبدو أنه خاص بالصيد رغم غرابته.