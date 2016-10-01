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حميد شباط : ''يوم 7 أكتوبر نكسة حقيقية للديمقراطية المغربية الفتية''
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 19:09 حميد شباط : يوم 7 أكتوبر نكسة حقيقية للديمقراطية المغربية الفتية | بوليتيك
حميد شباط : ''يوم 7 أكتوبر نكسة حقيقية للديمقراطية المغربية الفتية''
صرح حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، أن ''يوم 7 أكتوبر مشؤوم ونكسة حقيقية للديمقراطية المغربية الفتية''، موضحا أنه كاد أن ''ينتقل فيه المشهد السياسي المغربي من مشهد طبيعي يشتغل بمنطق أحزاب

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صرح حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، أن ''يوم 7 أكتوبر مشؤوم ونكسة حقيقية للديمقراطية المغربية الفتية''، موضحا أنه كاد أن ''ينتقل فيه المشهد السياسي المغربي من مشهد طبيعي يشتغل بمنطق أحزاب السلطة إلى مشهد كارثي تهيمن عليه سلطة الحزب. وستبقى أهم إفرازات هذا اليوم هو الرقم 102 الذي دخل التاريخ من بابه الخلفية، وسيحتفظ به الدارسون والمحللون كوصمة عار في جبين الانتخابات المغربية'' .

وتابع شباط في كلمته السياسية بمناسبة إفتتاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني، ''أن اللقاء الذي جمعه رفقة كل من حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي عضوي اللجنة التنفيذية، برئيس الحكومة المكلف من طرف الملك بالمفاوضات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة مر في جو أخوي استحضر فيه الجانبان المصلحة العليا للوطن المتمثلة في الإصلاحات الجوهرية، والإلتزام بنتائج الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر مع احترام تام لإرادة الشعب المغربي''.

وأضاف حميد شباط ''إن القطبية الحزبية كما تعمل وسائل الإعلام جاهدة على ترويجها، لن تكون إلا تجربة معاقة وفاشلة تفتقد إلى أبسط شروط المشروعية وإلى أبسط أسباب النجاح، وليس لها أي أفق ديمقراطي حقيقي، بل تتجه فقط نحو التراجع عن المكتسبات الديمقراطية، وتجر البلاد بغير وعي نحو المجهول''حسب تعبير حميد شباط.


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