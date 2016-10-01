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بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 18:58 عاجل : المجلس الوطني لحزب الإستقلال يوافق على التحالف مع بن كيران في الحكومة المقبلة | بوليتيك
عاجل : المجلس الوطني لحزب الإستقلال يوافق على التحالف مع بن كيران في الحكومة المقبلة
أجمعت مختلف تدخلات الأعضاء في أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الإستقلال المجتمع في هذه اللحظات، بالمشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي 


أجمعت مختلف تدخلات الأعضاء في أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الإستقلال المجتمع في هذه اللحظات، بالمشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة عبد الإله بن كيران.

وقال أحمد التوفيق احجيرة رئيس المجلس الوطني لحزب الإستقلال، أن التوجه العام بعد مداخلات أعضاء المجلس الوطني الحاضرين الذين ناهز عددهم 1000 شخص يمثلون مختلف هياكل وتنظيمات الحزب في الجهات 12، هو المشاركة في الحكومة المقبلة لكن بشروط وبرنامج سيتم التوافق عليه مع رئاسة الحكومة وأحزاب التحالف.

وتشهد إحدى قاعات الندوات بالمقر المركزي للحزب بالرباط، في هذه اللحظات، تدخلات أعضاء المجلس الوطني، الذين طالبو قيادة الحزب بالمشاركة في الحكومة رفقة الأحزاب الوطنية لكن بشرط الدفاع عن القيم التي تميز بها حزب الإستقلال الذي يحتفل بالذكرى 90 على تأسيسه من طرف قيادات الحركة الوطنية.

 

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