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عاجل: هذا ما وقع لـ''نجاة'' الصديقة المقربة من صابرين مباشرة بعد استنطاقها في قضية مقتل صديقتها من طرف الطالب مهدي
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 18:42 عاجل: هذا ما وقع لـنجاة الصديقة المقربة من صابرين مباشرة بعد استنطاقها في قضية مقتل صديقتها من طرف الطالب مهدي | مجتمع
عاجل: هذا ما وقع لـ''نجاة'' الصديقة المقربة من صابرين مباشرة بعد استنطاقها في قضية مقتل صديقتها من طرف الطالب مهدي
علمت ''شوف تيفي'' أن'' نجاة'' وهي الصديقة المقربة من الطالبة ''صابرين'' التي وافتها المنية بعد سقوطها من الطابع الرابع لعمارة بعين السبع، دخلت في أزمة نفسية جد صعبة بعد إطلاق سراحها بكفالة قدرها 10 آلاف

شوف تيفي
علمت ''شوف تيفي'' أن'' نجاة'' وهي الصديقة المقربة من الطالبة ''صابرين'' التي وافتها المنية بعد سقوطها من الطابع الرابع لعمارة بعين السبع، دخلت في أزمة نفسية جد صعبة بعد إطلاق سراحها بكفالة قدرها 10 آلاف درهم ومتابعتها في حالة سراح مؤقت في قضية مقتل صديقتها.
و حسب مصادر جد قريبة من نجاة، و مباشرة بعد استنطاقها من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، يوم الخميس الماضي، تعيش الصديقة ، عزلة في غرفتها و تردد:''أنا مقتلتش صاحبتي..أنا بريئة و مَدارت والو..''
و تتابع نجاة في حالة سراح مؤقت، على خلفية اتهامات مباشرة وجهها لها والد صابرين، حيث أكد الأخير، أمام الشرطة القضائية أنها هي من اتصلت به و طلبت منه السماح لابنته بالمبيت بمنزلها.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بعد الاستماع، إلى ''نجاة'' وهي الصديقة المقربة للطالبة صابرين التي قُتلت بطريقة بشعة بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وكشف الوالد المكلوم أن نجاة هي من استدرجتها لشقة الطالب مهدي الذي قام بتعنيفها قبل أن تسقط أرضا جثة هامدة.
هذا ما وقع لـ''نجاة'' الصديقة المقربة من صابرين مباشرة بعد استنطاقها في قضية مقتل صديقتها من طرف الطالب مهدي

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شوف تيفي المغرب صابرين اعتقال أصدقاء مهدي نجاة أمين

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