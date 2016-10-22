عاجل..عبد الرحمان اليوسفي يقف على رجليه ويغادر المصحة وهذه هي التفاصيل

غادر اليوم السبت السياسي المخضرم المعتزل عبد الرحمان اليوسفي مصحة الشيخ زايد بعد أن تعافى نسبيا من نزلة برد كانت قد ألمت به وسببت له مجموعة من المشاكل الصحية اضطر معها للدخول إلى المستشفى.

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غادر اليوم السبت السياسي المخضرم المعتزل عبد الرحمان اليوسفي مصحة الشيخ زايد بعد أن تعافى نسبيا من نزلة برد كانت قد ألمت به وسببت له مجموعة من المشاكل الصحية اضطر معها للدخول إلى المستشفى.

عبد الرحمان اليوسفي الزعيم الذي قاوم الاستعمار وقاوم المرض يعود إلى ممارسة حياته الطبيعية وسط أسرته، بعد أن رقد في المستشفى تزامنا مع اقتراع السابع من أكتوبر.

جدير بالذكر أن اليوسفي حظي بزيارتين من طرف الملك محمد السادس الذي التقط معه صورة خاصة أعجب بها الملايين نظرا لما تحمله من رمزية تاريخية مهمة، وزاره بعد ذلك رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران فضلا عن قادة الأحزاب وحركة التوحيد والإصلاح.