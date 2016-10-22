 العثور على جثة فتاة بفيلا مهجورة بالقرب من حي الليدو بفاس

علمت شوف تيفي أنه تم العثور صباح اليوم السبت على جثة فتاة بفيلا مهجورة بالقرب من حي الليدو بمدينة فاس مقطعة ومتحللة، وحسب المعطيات الأولية فإن الجثة تعود لفتاة شقراء الشعر في الثلاثينات من عمرها

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أنه تم العثور صباح اليوم السبت على جثة فتاة بفيلا مهجورة بالقرب من حي الليدو بمدينة فاس مقطعة ومتحللة، وحسب المعطيات الأولية فإن الجثة تعود لفتاة شقراء الشعر في الثلاثينات من عمرها تم العثور على رجليها المنفصلين عن جسدها، كما أن الهالكة تعرضت لطعنات غائرة في جسدها بواسطة سلاح أبيض.

هذا وقد تم العثور على الجثة المذكور من طرف أحد المارة كان بصدد التبول ليتفاجئ بوجود جثة متحللة على مقربة منه ليتم إشعار المصالح الأمنية وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الجريمة الشنعاء والتعرف على هوية الضحية.