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بالفيديو.. بشرى سارة للطفلة هبة التي تعرضت للاغتصاب على يد جدها بالتبني
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 17:49 بالفيديو.. بشرى سارة للطفلة هبة التي تعرضت للاغتصاب على يد جدها بالتبني | مجتمع
بالفيديو.. بشرى سارة للطفلة هبة التي تعرضت للاغتصاب على يد جدها بالتبني
مباشرة بعد النداء الذي وجهته عائلة الطفلة'' هبة'' التي رفضتها المؤسسات التعليمية بمراكش بعدما قتل والدها والدتها وتعرضت للاغتصاب على يد جدها بالتبني علمت ''شوف تيفي'' اليوم أن الطفلة التحقت

''شوف تيفي'' : علاء الصنوبري 


مباشرة بعد النداء الذي وجهته عائلة الطفلة'' هبة'' التي رفضتها المؤسسات التعليمية بمراكش بعدما قتل والدها والدتها وتعرضت للاغتصاب على يد جدها بالتبني علمت ''شوف تيفي'' اليوم أن الطفلة التحقت بأصدقائها في المدرسة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بصور لهبة وهي ترتدي وِزرة وتفاصيل الفرحة مرسومة على وجهها بعدما وجهت سابقا نداء ممزوجا بالدموع بعد رفضها من طرف المؤسسات الابتدائية بمدينة مراكش.

ويرجع سبب رفض هبة بسبب عدم توفرها على أوراق ثبوت هويتها
من قبل المؤسسات التعليمية.

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‫شوف تيفي

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بشرى سارة للطفلة هبة التي تعرضت للاغتصاب على يد جدها بالتبني

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