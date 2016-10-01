شباط : حزب الإستقلال قرر الإصطفاف للقوى الوطنية لمواجهة التحكم

بحضور عباس الفاسي الوزير الأول السابق ، إفتتحت قبل قليل أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للحزب، بعد إنتخابات 7 أكتوبر.

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بحضور عباس الفاسي الوزير الأول السابق ، إفتتحت قبل قليل أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للحزب، بعد إنتخابات 7 أكتوبر.

وأكد أحمد توفيق احجيرة رئيس المجلس الوطني أن دورة المجلس الوطني الإستثنائية فريدة، موضحا أن اللجنة التنفيذية عملها الأساسي هو تنفيذ خلاصات المجلس الوطني.

من جهة، ثانية صرح الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط ''أن الأسباب التي دفعت الحزب سنة 2013 إلى الانسحاب من الحكومة والاصطفاف في المعارضة السياسية لم تعد موجودة، وأن الحزب قرر الاصطفاف إلى جانب الأحزاب الوطنية الديمقراطية''.

وأوضح شباط أن قرار حزب الاستقلال التواجد إلى جانب الأحزاب السياسية الوطنية هو مواجهة التحكم الذي حاول تغيير رغبة الناخبين والمواطنين عبر صناعة الخرائط الانتخابية بأساليب تعود للعهد البائد.