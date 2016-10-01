الفتاة التي حاولت الإنتحار بأكادير أُحيلت على مستشفى الأمراض العقلية

علمت شوف تيفي من مصادر جد مطلعة أن الفتاة الشابة التي كانت تحاول الإنتحار صباح اليوم السبت من أعلى عمود كهربائي بمدينة أكادير وبعد حضور العناصر الأمنية والوقاية المدنية الذين أقنعوها بالتراجع عن

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر جد مطلعة أن الفتاة الشابة التي كانت تحاول الإنتحار صباح اليوم السبت من أعلى عمود كهربائي بمدينة أكادير وبعد حضور العناصر الأمنية والوقاية المدنية الذين أقنعوها بالتراجع عن قرار الإنتحار، تم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية ووضعها تحت حراسة أمنية مشددة.

وللإشارة فإن الشابة المذكورة حسب مصادرنا كانت لها علاقة مع ابن مسؤول رفيع المستوى منذ سنة 2011-2012 حيث أقاما علاقة غير شرعية نتج عنها اغتصاب،قبل أن يتخلى عنها بعد ذلك، حيث لم تستحمل الفتاة فراق صديقها لتحاول الإنتحار.

وأكدت ذات المصادر أن المصالح الأمنة قررت إحالة الشابة على مستشفى الأمراض العقلية.