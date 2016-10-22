عاجل وبالصورة.. هذه حقيقة الفيديو الجنسي الفاضح الذي يظهر رجلين يمارسان الجنس بمرحاض

توصلت ''شوف تيفي'' بحقيقة الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع اليوم السبت، والذي يظهر رجلين في ممارسة جنسية شاذة.

شوف تيفي

توصلت ''شوف تيفي'' بحقيقة الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع اليوم السبت، والذي يظهر رجلين في ممارسة جنسية شاذة.

الفيديو يعود لفضيحة جنسية تفجرت بعيدا عن المغرب في يونيو 2016 لرئيس فريق فلامينكو البرازيلي، رفقة أحد الأشخاص و هما في وضعية جنسية مخلة داخل أحد المراحيض.

و على عكس الإشاعات التي راجت مباشرة بعد تداول الفيديو الجنسي الفاضح ،و التي روجت على أنه يعود لمسؤولين مغربيين ،تؤكد ''شوف تيفي''، بعد البحث على أنه لا يمت بصلة للمغرب كما أدرجنا أعلاه بل إنه يعود لمسؤولين من البرازيل.