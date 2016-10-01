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بن كيران : حزبان سياسيان أبدوا رغبتهما في الدخول للحكومة وأتعامل مع أحزاب سياسية جادة
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 16:18 بن كيران : حزبان سياسيان أبدوا رغبتهما في الدخول للحكومة وأتعامل مع أحزاب سياسية جادة | بوليتيك
بن كيران : حزبان سياسيان أبدوا رغبتهما في الدخول للحكومة وأتعامل مع أحزاب سياسية جادة
قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، إن بعض الأحزاب السياسية طالبت تأجيل المشاورات لتشكيل الحكومة إلى حين الحسم في هياكلها التنظيمية.

شوف تيفي

قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، إن بعض الأحزاب السياسية طالبت تأجيل المشاورات لتشكيل الحكومة إلى حين الحسم في هياكلها التنظيمية.
وأضاف بن كيران، أن حزب التقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال أبدوا عن رغبتهما في الدخول للحكومة، فيما الأحزاب الأخرى تطالب بمزيد من الوقت لحسم أمورها باستثناء حزب واحد لا يزال مترددا.
وقال بن كيران في الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزبه، أنه لن ينتظر من بعض المشاورات لتشكيل الحكومة الأحزاب التي تطالب بمزيد من الوقت، مؤكدا أن الملك سارع إلى إعلان رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الإنتخابات بعد إعلان الإنتخابات.

 

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