موظفو ''لارام'' يعودون للعمل بتعليمات عليا

يبدو أن التعليمات العليا ستبقى الحل الوحيد لفض النزاعات وإيجاد الحلول، وأن الخطاب الملكي لم يغير شيئا في عقلية الكثيرين الذين مازالوا يمارسون شططا مع الموظفين ويحسبون أنهم أحسنوا صنعا في حين

شوف تيفي

يبدو أن التعليمات العليا ستبقى الحل الوحيد لفض النزاعات وإيجاد الحلول، وأن الخطاب الملكي لم يغير شيئا في عقلية الكثيرين الذين مازالوا يمارسون شططا مع الموظفين ويحسبون أنهم أحسنوا صنعا في حين يحطمون بيدهم بيوت موظفين صغار لسبب تافه من الأسباب.

وعلمت ''شوف تيفي'' أن موظفي إحدى الشركات المتعاقدة مع لارام والذين دخلوا في إضراب لمدة 48 ساعة عادوا أدراجهم إلى العمل بعد تعليمات عليا نزلت كالصاعقة على الشركة التي أنزلت قرارا تعسفيا وحرمت موظفيها من حقوقهم القانونية حسب تصريحات بعض المحتجين.

المهم أن الموظفون عادوا لعملهم بتعليمات، وبين ثنايا هذه التعليمات إيجاد حل لمشاكلهم بسرعة وعددهم يقارب 75 فردا، في إطار ما يكفلهم لهم القانون.



