حادثة سير خطيرة بطريق النواصر وهذه هي التفاصيل

شوف تيفي
أفاد مصدر مطلع لشوف تيفي، أن طريق النواصر عرفت قبل قليل حادثة سير خطيرة بين حافلة صغيرة لنقل المستخدمين وشاحنة، كانتا تسيران في طريق غير مسموح به بالتجاوز.
ونقل المصدر ذاته أن ثمانية مستخدمين تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الحي الحسني لتلقي العلاجات الأولية، في حين أن سبب الفاجعة كان السير الغير قانوني للحافلة الصغيرة التي كانت تقل على مثنها مجموعة من المستخدمين.
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