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سابقة.. محاولة انتحار جماعية في تونس لهذا السبب..
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 15:46 سابقة.. محاولة انتحار جماعية في تونس لهذا السبب.. | دولي
سابقة.. محاولة انتحار جماعية في تونس لهذا السبب..
في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، حاول ثلاثون شابا وشابة في ولاية القصرين التونسية الانتحار جماعيا عبر شرب أدوية سامة، بعضهم في وضع حرج بالمستشفى، وستة تحت المراقبة، بينما غادر الباقون المستشفى

شوف تيفي: وكالات
في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، حاول ثلاثون شابا وشابة في ولاية القصرين التونسية الانتحار جماعيا عبر شرب أدوية سامة، بعضهم في وضع حرج بالمستشفى، وستة تحت المراقبة، بينما غادر الباقون المستشفى بعدما تلقيهم الإسعافات الأولية.
الشباب الحاملون لشهادات عليا، أقدموا على شرب السم بشكل جماعي، لإنهاء حياتهم وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المحلية، احتجاجا على عدم تشغيلهم، وبسبب عدم اعتراف والي القصرين بمحضر جلسة حضروها مع الوالي السابق، وعدهم من خلاله بتشغيلهم في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وتعرف تونس من حين لآخر انتحار بعض العاطلين احتجاجا على عدم توفر العمل، منذ انتحار محمد البوعزيزي حرقا نهاية عام 2010 وما أدى إليه ذلك من ثورة أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وقد أدت عدد من وقائع الانتحار إلى وقوع اضطرابات واسعة كما وقع قبل أسابيع في مدينة فرنانة.

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شوف تيفي تونس انتحار جماعي العاطلين إسعافات أولية

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