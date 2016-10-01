مثير .. هل تتحول باريس من عاصمة الأنوار إلى عاصمة النشل والاختطاف

يبدو أن العاصمة الفرنسية باريس القبلة المفضلة لنجوم العالم ستصبح عاصمة للسرقة و''بورت مالور'' لمجموعة من النجوم الذين تعرضوا لحوادث مختلفة كان آخرها حادث اختطاف للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجمعة

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يبدو أن العاصمة الفرنسية باريس القبلة المفضلة لنجوم العالم ستصبح عاصمة للسرقة و''بورت مالور'' لمجموعة من النجوم الذين تعرضوا لحوادث مختلفة كان آخرها حادث اختطاف للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجمعة وهي تهم بالنزول من سيارة كانت من المفروض أن تقلها إلى الفندق لكن محاولة سائق السيارة الذي حاول خطفها باءت بالفشل الشيء الذي دفع بوهبي اللجوء إلى أقرب مركز شرطة للتبليغ حسب موقع ''العربية نت''.

حوادث السرقة لم يسلم منها فنانون آخرون حيث تعرضت كيم كارديشيان نجمة تلفزيون الواقع للسرقة في أحد الفنادق بباريس وفقدت مجوهراتها الثمينة هناك، وقبلها الملكة أحلام التي سرقت وهي في رحلة استجمام في العاصمة الفرنسية أيضا.