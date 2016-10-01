أول تصريح لابتسام ابنة الجديدة التي تعرضت لحروق بسبب ''شوعالة ''عاشوراء

تضامن واسع ذاك الذي حصدته صور شابة تدعى ابتسام بعد انتشار صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' تظهر حروق من الدرجة الثالثة على جسمها.

شوف تيفي:م غ



تضامن واسع ذاك الذي حصدته صور شابة تدعى ابتسام بعد انتشار صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تظهر حروق من الدرجة الثالثة على جسمها.

و لقيت الصور، تضامنا كبيرا مع ابنة الجديدة، جراء تعرضها لحروق خطيرة على مستوي الوجه و الشعر و اليدين، و تعود تفاصيل هد الحادث إلى يوم عاشورا بالضبط بحي الميلحة بمدينة الجديدة.

و علمت "شوف تيفي" أنه جرى اعتقال صديقين أحدهما قاصر على خلفية هذا الحادث الخطير.

فيما صرحت ابتسام في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" ،أنها تتألم جراء هذا الحادث فيما لا زالت المصالح الأمنية لم توقف بعد كل المتورطين في هذا الحادث.