 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أول تصريح لابتسام ابنة الجديدة التي تعرضت لحروق بسبب شوعالة عاشوراء | مجتمع

أول تصريح لابتسام ابنة الجديدة التي تعرضت لحروق بسبب ''شوعالة ''عاشوراء

إدارة الحموشي توضح حقيقة احتجاز الرباط لمهاجرة كونغولية ومحاولة ترحيلها رغم أنها حامل | بوليتيك

إدارة الحموشي توضح حقيقة احتجاز الرباط لمهاجرة كونغولية ومحاولة ترحيلها رغم أنها حامل''

خمسيني يشرمل زوجته بمنشار حديدي أمام أطفاله | حوادث و حقوق

خمسيني يشرمل زوجته بمنشار حديدي أمام أطفاله

عاجل: الحكم نهائيا على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي | دولي

عاجل: الحكم نهائيا على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

بنكيران معجب برسالتي المصالحة للعماري، ويقول له كنعتابرو هاذي خطوة إلى الأمام، وإلى كان من الممكن يزيد يقرا شوية القرآن غيكتاشف أشياء أخرى كثيرة | بوليتيك

بنكيران معجب برسالتي المصالحة للعماري، ويقول له "كنعتابرو هاذي خطوة إلى الأمام، وإلى كان من

العثماني : فوز البيجيدي في الإنتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر كان منتظرا قبل موعد الإقتراع | بوليتيك

العثماني : فوز البيجيدي في الإنتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر كان منتظرا قبل موعد الإقتراع

بعدما حاول الانتحار..قاتل عشيقته يعترف بالمنسوب إليه أمام محكمة الجديدة وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

بعدما حاول الانتحار..قاتل عشيقته يعترف بالمنسوب إليه أمام محكمة الجديدة وهذه التفاصيل

بنكيران: كنت خايف مانرجعش للحكومة بهادشي لي درت.. | بوليتيك

بنكيران: كنت خايف مانرجعش للحكومة بهادشي لي درت..

بنكيران يضحككم من جديد.. أنا حتى فات 20 عام عاد انتابهت أنني مدرتش العرس | بوليتيك

بنكيران يضحككم من جديد.. أنا حتى فات 20 عام عاد انتابهت أنني مدرتش العرس

هنا يكمن سر قوة الملك

أول تصريح لابتسام ابنة الجديدة التي تعرضت لحروق بسبب ''شوعالة ''عاشوراء
بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 15:28 أول تصريح لابتسام ابنة الجديدة التي تعرضت لحروق بسبب شوعالة عاشوراء | مجتمع
أول تصريح لابتسام ابنة الجديدة التي تعرضت لحروق بسبب ''شوعالة ''عاشوراء
تضامن واسع ذاك الذي حصدته صور شابة تدعى ابتسام بعد انتشار صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' تظهر حروق من الدرجة الثالثة على جسمها.

شوف تيفي:م غ

تضامن واسع ذاك الذي حصدته صور شابة تدعى ابتسام بعد انتشار صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تظهر حروق من الدرجة الثالثة على جسمها.
و لقيت الصور، تضامنا كبيرا مع ابنة الجديدة، جراء تعرضها لحروق خطيرة على مستوي الوجه و الشعر و اليدين، و تعود تفاصيل هد الحادث إلى يوم عاشورا بالضبط بحي الميلحة بمدينة الجديدة.
و علمت "شوف تيفي" أنه جرى اعتقال صديقين أحدهما قاصر على خلفية هذا الحادث الخطير.
فيما صرحت ابتسام في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" ،أنها تتألم جراء هذا الحادث فيما لا زالت المصالح الأمنية لم توقف بعد كل المتورطين في هذا الحادث.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اعتقال قاصرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. تلاميذ يفترشون أرضية القسم بعد سحب طاولاتهم بابتدائية نواحي الجديدة | مجتمع

بالفيديو.. تلاميذ يفترشون أرضية القسم بعد سحب طاولاتهم بابتدائية نواحي الجديدة

سار للمغاربة... روسيا تعرض الدراسة في جامعاتها مجانا وهذه هي التفاصيل | مجتمع

سار للمغاربة... روسيا تعرض الدراسة في جامعاتها مجانا وهذه هي التفاصيل

بالفيديو..مهندس مغربي قلبها عيطة بالبندير‎ | مجتمع

بالفيديو..مهندس مغربي قلبها عيطة بالبندير‎

حملة فايسبوكية لمساندة نجاة الصديقة المتورطة في قضية مقتل الطالبة صابرين | مجتمع

حملة فايسبوكية لمساندة ''نجاة'' الصديقة المتورطة في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد كواليس المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة و التنمية (فيديو) | بــووز
منذ 51 دقيقة

شاهد كواليس المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة و التنمية (فيديو)

صادم أول فيديو ديال المرأة للي تعرات فكازا.. وهاشنو وقع ليها | خارج البلاطو

صادم أول فيديو ديال المرأة للي تعرات فكازا.. وهاشنو وقع ليها

بنات خيرية الدار البيضاء..عطاونا الدود فكسكسو و هاشنو وقع لينا فالسبيطار(فيديو صادم) | بــووز

بنات خيرية الدار البيضاء..عطاونا الدود فكسكسو و هاشنو وقع لينا فالسبيطار(فيديو صادم)

فيديو جديد لمحبوب المغاربة بعنوان.. ســــــــــامـــحـــيــــنـــي | زووم

فيديو جديد لمحبوب المغاربة بعنوان.. ســــــــــامـــحـــيــــنـــي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير .. هل تتحول باريس من عاصمة الأنوار إلى عاصمة النشل والاختطاف | دولي
منذ 2 دقائق

مثير .. هل تتحول باريس من عاصمة الأنوار إلى عاصمة النشل والاختطاف

أول تصريح لابتسام ابنة الجديدة التي تعرضت لحروق بسبب شوعالة عاشوراء | مجتمع

أول تصريح لابتسام ابنة الجديدة التي تعرضت لحروق بسبب ''شوعالة ''عاشوراء

إدارة الحموشي توضح حقيقة احتجاز الرباط لمهاجرة كونغولية ومحاولة ترحيلها رغم أنها حامل | بوليتيك

إدارة الحموشي توضح حقيقة احتجاز الرباط لمهاجرة كونغولية ومحاولة ترحيلها رغم أنها حامل''

خمسيني يشرمل زوجته بمنشار حديدي أمام أطفاله | حوادث و حقوق

خمسيني يشرمل زوجته بمنشار حديدي أمام أطفاله

﻿ ﻿
اليوم 11:59 GMT

انفراد.. هذه هي الأسباب وراء محاولة انتحار فتاة من أعلى عمود كهربائي بأكادير

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.